Zederhaus: Arbeiten für Einhausung im Plan

Die Arbeiten an der Einhausung der Tauernautobahn bei Zederhaus (Lungau) liegen im Zeitplan. Bis März 2017 sollen auch die Tunnel-Innenausstattung fertig sein, damit ab dann der Verkehr ohne Lärmbelastung am Ortskern vorbeifließt.

Auch bei den Finanzen ist man innerhalb der Vorgaben geblieben. Nun sind die Bauarbeiten an der zweiten Tunnelröhre abgeschlossen. In Sichtweite zur Zederhauser Kirche laufen die Arbeiten am Südportal der Einhausung. Jetzt beginnen die Arbeiten für die Innenausstattung der zweiten Röhre in Fahrtrichtung Salzburg.

ORF

Im Tunnel dichten währenddessen Bauarbeiter noch die Fugen ab. Die Längs- und Querfugen im Beton sind notwendig, damit dieser sich ausdehnen kann und die Fahrbahn keine Risse bekommt. Bei so viel Detailarbeit und logistischem Aufwand hätten auch die Verantwortlichen machnmal Bedenken gehabt, ob sie den Zeitplan einhalten können, räumt Bauleiter Thomas Schrodis ein. „Wir haben doch des öfteren gezittert. Aber aus derzeitiger Sicht dürfte sich alles ausgehen und wird wohl eine Punktlandung werden“, sagt Schrodis.

Fläche soll für Bauern bewirtschaftbar werden

Auch bei den Kosten von rund 70 Millionen Euro für die eineinhalb Kilometer lange Einhausung liegt man im Plan. Im Frühjahr 2017 über der Einhausung alles zugeschüttet werden. Die Gemeinde gewinne dadurch fünf Hektar an Fläche, sagt der Zederhauser Bürgermeister Alfred Pfeifenberger (ÖVP). „Diese Fläche soll begrünt und für die Bauern bewirtschaftbar gemacht werden. Auch einen Zaun für den Wildwechsel wollen wir errichten, vielleicht auch eine Blumenwiese. Wir überlegen noch, was wir dann alles machen werden.“

Ortskern wird von Autolärm befreit

Nach 40 Jahren unmittelbar neben den Autos wird es für die Bewohner im Ortskern von Zederhaus in wenigen Monaten vorbei sein mit der direkten Lärmbelastung. Autobahnbau so wie in den 70er-Jahren wäre heute nicht mehr möglich, beont der verantwortliche Projektleiter bei der ASFINAG, Josef Heiß. „Damals hat man eine Autobahn als technische Errungenschaft gesehen. Die Anrainer sind damals nicht so im Fokus gestanden und auch touristisch hat man es anders gesehen als heute. Damals sollte der Ort für einen vorbeifahrenden Autofahrer sichtbar sein.“

ORF

In Richtung Kärnten fahren die Autofahrer bereits in die neue Einhausung. In Richtung Salzburg soll es ab März 2017 soweit sein.

