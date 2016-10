Betrunkener Fahrgast attackierte Taxler

Ein betrunkener Fahrgast hat in der Nacht auf Samstag in Thalgau (Flachgau) einen Taxilenker attackiert. Der gebürtige Deutsche war mit dem Taxilenker in Streit geraten und weigerte sich zunächst, den Fuhrlohn zu bezahlen.

Schließlich traktierte der 37-jährige Arbeiter den 24-jährigen Taxler mit Faustschlägen und flüchtete aus dem Fahrzeug. Polizisten konnten den Mann wenig später festnehmen. Der Taxilenker wurde im Gesicht verletzt und klagte über Kopfschmerzen.

Der betrunkene 37-Jährige hatte sich zunächst von der Stadt Salzburg ins Ortszentrum von Thalgau bringen lassen und war am Ziel zunehmend aggressiver geworden. Zugleich wollte er die Rechnung in der Höhe von 50 Euro nicht begleichen. Der Mann wird nun wegen Körperverletzung und Betrug bei der Staatsanwaltschaft Salzburg angezeigt.

Links: