Schlägereien und versuchte Attacke mit Axt

Mehrere Schlägereien am Salzburger Hauptbahnhof und eine versuchte Attacke mit einer Axt meldet die Salzburger Polizei. Dabei wurden zwei Personen verletzt.

Am Salzburger Hauptbahnhof sollen drei Männer aus Afghanistan einen Landsmann krankenhausreif geprügelt haben. Das Trio ging laut Polizei aus bisher ungeklärter Ursache auf den 28-Jährigen los und verletzte ihn dabei mit Faustschlägen und Fußtritten. Nach der Schlägerei flüchteten die drei Männer. Eine Fahndung brachte bisher kein Ergebnis.

Bereits am Donnerstag ist am Hauptbahnhof ein Streit zwischen zwei Marrokanern und einem Afghanen eskaliert. Die beiden Männer sollen den Asylwerber nicht nur verprügelt, sondern auch mit einem Messer attackiert am Kopf verletzt haben. Die mutmaßlichen Täter werden angezeigt.

Senegalese bedrohte Mann aus Sierra Leone mit Axt

Im Salzburge Stadtteil Lehen hat ein Mann aus Senegal (Afrika) auf offener Straße versucht, einen Mann aus Sierra Leone (Afrika) mit einer Axt zu attackieren. Der 40-Jährige wollte sich die Axt vom Gelände einer Baustelle greifen - ein Arbeiter konnte den Senagelesen allerdings davon abhalten.

Der 31-Jährige aus Sierra Leone blieb unverletzt. Weshalb die beiden Männer in Streit geraten sind, muss noch geklärt werden. Der Senegalese wird wegen gefährlicher Drohung angezeigt.