Drei Autoüberschläge in einer Nacht

Gleich drei Mal binnen einer Nacht haben sich im Bundesland Salzburg Autos überschlagen. Die Unfälle endeten relativ glimpflich - drei Personen wurden verletzt.

Eine 22-jährige Autolenkerin hat auf der Westautobahn (A1) bei Hallwang (Flachgau) einen spektakulären Verkehrsunfall verursacht. Die Frau war in Fahrtrichtung Wien auf das linke Bankett geraten und streifte mit der Autoseite die Betonleitschiene gestreift. Dadurch wurde der linke Vorderreifen beschädigt.

Die Fahrerin bekam in der Folge den Pkw nicht mehr unter Kontrolle. Der Wagen prallte erneut gegen die Leitschiene, geriet ins Schleudern, überschlug sich mehrmals und blieb schließlich auf dem Dach liegen.

Lenkerin ins Unfallkrankenhaus gebracht

Die Lenkerin befand sich alleine im Auto und konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien. Sie wurde nach dem Unfall ins Landeskrankenhaus Salzburg gebracht. Am Pkw entstand Totalschaden, ein Alkotest bei der Frau verlief negativ. Die Unfallstelle war in Fahrtrichtung Wien für gut eineinhalb Stunde nur einspurig passierbar. Es kam zu umfangreichen Stauungen.

Ebenfalls auf der Westautobahn bei Hallwang überschlug sich in Fahrtrichtung München das Auto eines weiteren Lenkers. Nach diesem Unfall musste das Rote Kreuz zwei verletzte Personen ins Unfallkrankenhaus (UKH) bringen.

Alkoholisierter Lenker blieb bei Überschlag unverletzt

Unverletzt blieb hingegen ein betrunkener Autofahrer nach einem Überschlag in Adnet (Tennengau). Der 21-Jährige war in Fahrtrichtung Hallein mit seinem Wagen von der Landesstraße abgekommen und in die Böschung gefahren. Das Auto des Lehrlings kaum auf dem Dach zu liegen, der 21-Jährige konnte sich jedoch ohne Blessuren selbst aus dem Wagen befreien. Ein beim Lenker vorgenommener Alkotest ergab einen Wert von mehr als einem Promille .

Feuerwehr Adnet

Links: