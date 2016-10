Landesausstellung geht ins Finale

Noch bis 30.Oktober dauert die Salzburger Landesausstellung Geschichte: „Bischof.Kaiser.Jedermann“ im Salzburg Museum. Bis dahin macht das Museum noch zusätzliches Programm.

Damit soll das Interesse an der Geschichte des Landes und an dessen 200 jähriger Zugehörigkeit zu Österreich zum Finale der Landesausstellung noch einmal geweckt werden. Ein Ziel hat das Museum bereits erreicht: Etwa Anfang des Monats wurde der 60.000. Besucher der Landesausstellung gezählt, womit das gesteckte Ziel bereits übertroffen wurde.

„Mundl“-Darsteller Karl Merkatz liest im Museum

Weiteres Publikum wird sicherlich der Gemeindetag am Samstag ins Museum locken: Straßwalchen präsentiert sich nicht nur mit Tanz, Trachtenmusik und Sport: Ab 11 Uhr wird „Mundl“-Darsteller Karl Merkatz im Museum lesen.

Den Staatsfeiertag am 26. Oktober begeht das Museum mit freiem Eintritt und einer besonderen Feier: Im Innenhof präsentiert sich der Salzburg Airport, der heuer 90 Jahre alt wird. Am 28. Oktober gibt es noch einmal einen Programmtag mit Führungen und Familienworkshops. Die Landesausstellung Bischof.Kaiser.Jedermann schließt dann am Sonntag, dem 30. Oktober.

