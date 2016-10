Fußgänger bei Autobahnzufahrt gerammt

Ein Fußgänger hat Donnerstag am späten Abend die Auffahrt zur Westautobahn (A1) bei Bergheim in Salzburg im Laufschritt überquert. Er wurde von einem Auto an der Windschutzscheibe gerammt und schwer verletzt.

Der Mann wurde vom Auto eines 34-jährigen Salzburgers erfasst, der in Richtung Deutschland auf die Autobahn aufgefahren war. Der Fußgänger wurde laut Polizei über die Motorhaube gegen die Windschutzscheibe geschleudert. Danach prallte er auf die Fahrbahn.

Bildergalerie:

zurück von weiter

Identität weiter unklar

Der Mann erlitt bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen und verlor das Bewusstsein. Er wurde vom Roten Kreuz in das Landeskrankenhaus Salzburg gebracht. Die Identität konnte bisher laut Polizei noch nicht festgestellt werden.

Links: