Nächster Flop der „Bullen“ gegen Nizza

Wieder einmal ist der FC Salzburg bei einem internationalen Bewerb gescheitert. Er verlor Donnerstagabend gegen Nizza mit 0:1 im Stadion Kleßheim. Die Europa-Cup-Saison könnte für die „Bullen“ damit gelaufen sein.

Das Team hat in drei Spielen keinen einzigen Punkt geschafft. Wieder einmal hatte Salzburg mehr vom Spiel und die besseren Torchancen. Aber - wie so oft in dieser Saison - war die Arbeit auf dem Platz gegen Nizza vergeblich, und das Ergebnis ist negativ.

Neue Konstellation brachte wenig

Trainer Oscar Garcia überraschte mit einer ungewohnten Aufstellungsvariante und gab den drei Reservisten Rzatkowski, Guldbrandsen und Radosevic eine Chance. Der entscheidende Fehler passierte bereits nach 13 Minuten und war Gemeinschaftswerk der Innenverteidiger: Miranda verlor nach einem riskanten Pass von Wisdom den Ball an Alassane Plea und der Balotelli-Ersatz traf zum 1:0.

Nur noch mit drei Siegen eine Chance

Auf der Salzburger Seite vergaben Soriano, Guldbrandsen, Lainer und Konrad Laimer die besten Chancen. In Wahrheit helfen den Salzburgern nur noch drei Siege, um doch noch in die K.O. Phase der Europa League aufzusteigen. Doch daran glaubt wohl kaum noch jemand, auch Trainer Oscar Garcia nicht.

Mehr Details zum vergebenen Spiel in sport.ORF.at

