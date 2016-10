„Jazz and the City“ expandiert

In der Stadt Salzburg fallen Musikfreunde nun wieder ins Jazzfieber. Bei „Jazz and the City“ gibt es bis 23. Oktober 118 kostenlose Konzerte an 40 Orten - für 35.000 Besucher. Das Team will das Festival über die Region hinaus noch bekannter machen.

Jazz & The City / Oliver Heisch

Nach dem plötzlichen Tod des Jazz-Impresarios und Pioniers Gerhard Eder am 5. Oktober 2015 wurde im letzten Jahr eine Nachfolgerin und neue Intendantin geholt: Tina Heine aus Hamburg. Das heurige Eröffnungskonzert im republic von „Jazz and the City“ bestritt am Mittwochabend das „Französische Nationalorchester für Jazz“. Dieses gibt es wirklich.

Große Pläne der neuen Chefin

Die neue Intendantin Heine möchte, dass alle nach Hause gehen und sagen: „Ohne dieses Festival kann diese Stadt nicht sein.“ Die Hamburgerin schmunzelt dazu und betont, sie suche immer Sponsoren für das Projekt: „Sie sind alle willkommen, man mag bitte bei mir anklingeln. Wir würden gerne auch mit der öffentlichen Hand zusammenarbeiten, wenn es darum geht, Salzburger Künstler in das Programm gut einzubinden. Sie bekommen bei uns dann eine prominente Bühne. Das gibt es bei uns bisher noch nicht.“

ORF

Die Organisationschefin denkt auch an künftige Workshops mit internationalen Musikern, die die regionalen Salzburger Musik- und Jazzszenen weiter befruchten könnten.

ORF

Grenzen der Genres überschreiten

Auch Hans Köhl vom Salzburger Heimatwerk ist ein Jazzfan, nicht nur Freund echter Volksmusik: „Wir schätzen jede gute Musik. Urbane und archaische Volksmusik ist davon gar nicht so weit entfernt und auch oft improvisiert. Auch da kann man viel variieren. Letztlich ist das sehr verwandt mit unserer Kultur.“

Ganz andere Töne waren Mittwochabend im Afro Café zu hören, Yvonne Mwale ist fast schon Stammgast bei Jazz and the City in Salzburg. Nach vielen Jahren sind heuer wieder alle Konzerte frei zugänglich. Der Freilassinger Fan Thomas Pausch betont, das Programm in Salzburg biete „ein kunterbuntes Allerlei aus der großen weiten Welt des Jazz.“

„Salzburg als Werkstatt“

350.000 Euro beträgt das Budget für das Festival. Der Altstadtverband der Geschäftsleute ist Geldgeber und Veranstalter zugleich. Im Programm gibt es neue Schwerpunkte, sagt Verbandsobmann Andreas Gferer: „Wir wollen auch Künstler zusammenbringen, die noch nie miteinander gespielt haben. Salzburg kann da auch so eine Art Werkstatt sein.“

Mehr als 100 Konzerte stehen bis Sonntagabend bei „Jazz and the City“ noch auf dem Programm. Salzburg lädt ein zum musikalischen Flanieren. Musikfreund Gerald Moser aus Salzburg: „Es ist genau das Richtige, dass man auch in verschiedene Lokale kommt, wo man sonst nicht hinkommt.“

Vielfalt im Programm bis 23. Oktober ORF-Redakteur und Jazzfan Karl Kern hat sich den Eröffnungsabend in Salzburger Lokalen angehört - inklusive TV-Interview von Tina Heine.

Links: