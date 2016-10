Sicherheitstechnik als Exportschlager

Eine Salzburger Firma baut Kommunikations- und Sicherheitstechnik für Tunnel und Straßen vieler Arten - auch für U-Bahnen, Fußballstadien, Unterführungen und Großbaustellen. In Zeiten von Terror und strengerer Auflagen für Sicherheit sind das lukrative Märkte.

ORF

Auch bei der riesigen Baustelle zur Sanierung des Lieferinger Lärmschutztunnels an der Westautobahn wird neueste Technik nun auch eingebaut: LED-Leuchten, reflektierender Belag, Hochdruck-Sprinkleranlage und modernste Notruf-Kästen.

Vielerlei Neuerungen

Die EU schreibt neuerdings viel mehr Sicherheitstechnik für Tunnel und Straßen vor, sagt Projektleiter Bernd Walter Huber von der staatlichen Autobahn-Betreibergesellschaft ASFINAG: „Wir rüsten die Kommunikations- und Nottelefonsysteme nun nach, und viele andere Dinge, die die Sicherheit erhöhen.“

Lieferzeit von 14 Tagen weltweit

Davon profitiert auch die Salzburger Firma Commend International im Stadtteil Liefering. Sie produziert hier kleine Halbleiterplatten, die dann in Notrufsysteme eingebaut werden. 1,7 Millionen Euro hat die Firma in ihre technische Aufrüstung investiert, anders wären die vielen Aufträge nicht mehr zu bewältigen, sagt Produktionschef und Techniker Wolfgang Huemer: „Mit der neuen Anlage können wir unsere Kapazität mehr als verdoppeln. Wir haben eine Lieferzeit von 14 Tagen weltweit. Mit der früheren Technik und den vielen Aufträgen ist es da schon ziemlich eng geworden.“

Massenmärkte in Übersee

Und Manager Georg Winkler von Commend International betont, es gibt in vielen Staaten ein erhöhtes Sicherheitsbedürfnis: „Die ganzen Metros und Terminals für Busse und Bahnen werden strukturell verbessert. Oder zum Beispiel wird in Indien in Hyderabad ein so genanntes Smart City Project gemacht. Da kommt auf jede Kreuzung eine Notruf-Sprechstelle. Und da liefern wir.“

Etwa tausend der modernsten Halbleiter-Platten mit IT-Schaltkreisen und „Chips“ laufen jeden Tag in Salzburg-Liefering vom Band. Exportiert wird bisher hauptsächlich nach Deutschland, Italien und in die USA. Aber auch andere und sehr große Märkte wie Indien werden für das Unternehmen immer wichtiger.