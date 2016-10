Drogeriekette dm Marktführer in Österreich

Die Drogeriekette dm mit Österreich-Sitz in Salzburg ist erstmals Marktführer. dm überholt damit die niederösterreichische Kette Bipa. Nur beim Vertrieb von rezeptfreien Medikamenten gab es einen Rückschlag.

852 Millionen Euro beträgt der Umsatz des Unternehmens im 40. Jubiläumsjahr, das entspricht einem Plus von 6,35 Prozent. Bei einer praktisch gleichbleibenden Filialanzahl konnte in diesem Jahr sogar der Hauptkonkurrent Bipa überholt werden. dm gibt es mittlerweile in zwölf Ländern. Künftig soll auch Italien dazu kommen - mehr dazu in: dm expandiert nach Italien (salzburg.ORF.at; 10.10.2016)

Apotheker wehren sich gegen Medikamentenverkauf

Den Apothekervorbehalt für rezeptfreie Arzneimittel bekämpft dm zurzeit vor dem Verfassungsgerichtshof. Es geht um die Frage, ob auch Drogeriemärkte in Zukunft rezeptfreie Medikamente vertreiben dürfen. Dagegen wehren sich allerdings Apotheker. Ein Urteil dazu wird zwar erst im Frühjahr erwartet - mehr dazu in: Streit um Verkauf rezeptfreier Medikamente (salzburg.ORF.at; 28.2.2016) Richtungsweisend könnte aber ein aktuelles Urteil des Europäischen Gerichtshofes sein, das ähnliche Beschränkungen am deutschen Arzneimittelmarkt als EU-Rechts widrig erkannt hat.

Ausbildung zum Drogisten in Salzburg

Im September 2016 startete dm mit 80 Mitarbeitern eine einheitliche Berufsausbildung zum Drogisten. Für den Pilotdurchgang wurde gemeinsam mit der Wirtschaftskammer Österreich und dem WIFI Salzburg eine Ausbildung entwickelt, die an den Standorten Wien und Salzburg umgesetzt wird. Langfristiges Ziel ist es, die Drogistenausbildung in den mittel- und südosteuropäischen Ländern einzuführen, in welchen dm mit Filialen vertreten ist. Im Herbst 2017 werden die ersten Teilnehmer die Lehrabschlussprüfung vor einer unabhängigen externen Kommission absolvieren.