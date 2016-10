Alkolenker mit überladenem Lkw unterwegs

Im Flachgau haben Polizeibeamte am Dienstag einen schwer überladenen Lkw aus dem Verkehr gezogen. Der Lenker des Lastwagens war noch dazu alkoholisiert.

Gegen Mittag hatten die Beamten den augenscheinlich überladenen Klein-Lkw kontrolliert. Tatsächlich war der Lastwagen beim Wiegen 50 Prozent über dem höchstzulässigen Gesamtgewicht überladen. Bei einem Alkotest hatte der 51-jährige Lenker zudem 0,66 Promille Alkohol im Blut. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt, der Mann wurde angezeigt.

Mann fuhr mit abgemeldetem Pkw: Anzeige

Ebenfalls angezeigt wurde am Dienstag ein Autofahrer in Neumarkt (Flachgau). Der 27-Jährige hatte an seinem Fahrzeug keine Kennzeichen angebracht, die Beamten stellten fest, dass der Pkw seit Juni abgemeldet war. Als Rechtfertigung für seine Fahrt gab der Mann an, dass er krank sei und aufgrund des Regenwetters mit dem Auto lediglich zum Arzt fahren wollte.

Links: