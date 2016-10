Selbstfahrender Bus tourt durch Altstadt

Der erste selbstfahrende Minibus Österreichs dreht Mittwochfrüh erstmals in der Salzburger Altstadt seine Testrunden. Unter anderem ersetzen Lasersensoren den Fahrer. So kommt der Bus auch ohne Lenkrad aus.

Grau und etwa so groß wie ein VW-Bus, so sieht der selbstfahrende Mini-Bus aus, der in der Altstadt mit einer Geschwindigkeit von 10 km/h seine Runden dreht. Auf den ersten Blick ist schwer zu erkennen, wo vorn und hinten ist, auch deshalb weil der Fahrersitz fehlt. Ganz ohne Mensch kommt der selbstfahrende Bus aber noch nicht aus. Zur Sicherheit ist bei allen Testfahrten ein Techniker anwesend, der den Bus jederzeit stoppen kann.

ORF/Frenkenberger

Laser-Signale orten Hindernisse

Hindernisse macht der Bordcomputer durch Laser-Signale ausfindig, die er an seine Umgebung aussendet. Die genaue Wegstrecke wird im Vorfeld berechnet: 250 Meter sind es am Mittwoch wenn der Bus zwischen dem Haus für Mozart und dem Domplatz hin und her pendelt.

In Zukunft soll er aber auch auf etwas längeren Strecken unterwegs sein. Das Forschungsinstitut Salzburg Research, das zum Land Salzburg gehört, plant ihn testweise als Autobus-Zubringer für abgelegene Ortschaften einzusetzen, wie es heißt.

Salzburg Research / Wildbild

Testlauf kostet 20.000 Euro

Eine entsprechende Ausschreibung des Verkehrsministeriums soll es im kommenden Jahr geben. Dann könnte auch getestet werden, wie das Gefährt auf steilem Gelände reagiert, und welche Kosten Wartung und Betrieb mit sich bringen. Nach den Testfahrten am Mittwoch kehrt der geliehene Test-Bus aber erst einmal wieder zurück nach Frankreich. Die Kosten für den Test in Salzburg belaufen sich auf 20.000 Euro, inklusive Anlieferung im Lastwagen.