Immopreise steigen wieder

Nach einer kurzen Verschnaufpause steigen die Immobilienpreise wieder in Salzburg. Geldanlagen durch Immobilien haben wieder zugenommen. Der Kauf einer 75 Quadratmeter-Wohnung kostet derzeit mehr als 300.000 Euro.

Der Gipfel für Immobilienpreise ist noch nicht erreicht: eine 77 Quadratmeter große neue Eigentumswohnung kostet derzeit durchschnittlich 309.000 Euro.

Auch gebrauchte Wohnungen sind teurer geworden. Eine 75 Quadratmeter-Wohnung kostet demnach durchschnittlich 235.000 Euro. Das ist eine Steigerung von knapp fünf Prozent.

Steigerung in Salzburg-Umgebung und Zell am See

Die Grundstückspreise in den Bezirken Salzburg-Umgebung und Zell am See sind im Vergleich zu den Vorjahren um 22 Prozent gestiegen. 900 Quadratmeter Baugrund kosten derzeit 275.000 Euro. St. Johann war der einzige Bezirk, in dem die Preise für Häuser und Wohnungen nicht stiegen, sondern um fünf Prozent sanken.

Mieten bleiben halbwegs stabil

Die Mieten im Bundesland Salzburg stiegen nur wenig. Für eine neue Mietwohnung zahlt man in Salzburg derzeit 12 Euro pro Quadratmeter. Bei einer gebrauchten Wohnung kostet der Quadratmeter 10 Euro. Laut der Internetplattform ImmobilienScout24 wird Salzburg österreichweit auch weiterhin das Preisniveau bestimmen.

Fast die Hälfte an Nettoeinkommen für Wohnen

Mit 41 Prozent des Nettoeinkommens investierten die Salzburger fast die Hälfte ihres Monatsbudgets für das eigene Heim und das ohne Betriebskosten.