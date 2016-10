Fluglärm: Salzburg und Bayern verhandeln wieder

Nach heftigen Streitereien um den Salzburger Flughafen setzen Österreich und Deutschland am Dienstag die Fluglärm-Gespräche fort. Mehrere Gemeinden waren nach negativen Verhandlungen aus dem Bürgerbeirat ausgestiegen.

Die zentrale Frage in den Fluglärm-Gesprächen heißt: Wer bekommt mehr Fluglärm ab: die Salzburger oder die Freilassinger? Seit einigen Jahren versuchen sich die Bayern und die Salzburger mit Fluglärm-Untersuchungen zu beweisen, dass sie selbst am meisten unter dem Flughafen zu leiden haben. Lärmmessungen dazu wurden in den vergangenen Jahren von beiden Seiten vorgelegt, aber die präsentierten Zahlen von der gegnerischen Partei jeweils als unglaubwürdig bezeichnet.

Bayern wollen Start- und Landebahn drehen

Der Streit um den Fluglärm hat sich in den vergangenen Jahren dermaßen zugespitzt, dass zahlreiche bayerischen Gemeinden, wie beispielsweise Saaldorf-Surheim, Ainring oder Freilassing aus Protest die Verhandlungen einseitig beendet haben und aus dem gemeinsamen Bürgerbeirat ausgestiegen sind. Sie gehen am Dienstag mit einem Forderungskatalog in die Verhandlungen. Unter anderem fordern sie, dass die Start- und Landebahn am Flughafen Salzburg gedreht werden soll. Die Teilnahme an der Fluglärmkommission ist für alle Gemeinden verpflichtend, auch für jene bayrischen Verhandlungsparteien, die aus dem Bürgerbeirat ausgestiegen waren. Konkrete Entscheidungen werden für Dienstag nicht erwarten.

Fluggipfel: technischer Ausschuss überprüft Lärm

Bei einem Fluggipfel in Wien im September diesen Jahres wurde ein technischer Ausschuss festgelegt, der die Belastung des Fluglärms in Salzburg und auf bayerischer Seite untersuchen wird - mehr dazu in: Gipfel zu Fluglärm-Streit in Wien (salzburg.ORF.at; 19.09.2016).

