Maria Plain: Auto landet in Böschung

In Maria Plain in Bergheim (Flachgau) hat sich am Montagabend ein Fahrzeug mit vier Personen überschlagen. Der Lenker dürfte mit erhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein. Die vier Insassen blieben unverletzt.

Der PKW war kurz vor 23 Uhr vom Gasthaus Maria Plain bergab Richtung Salzburg unterwegs. Wegen zu hoher Geschwindigkeit geriet das Fahrzeug ins Schleudern. Das Auto überschlug sich und riss eine Straßenlaterne nieder. Der PKW kam letztendlich seitlich bei einer Böschung zu liegen.

Die vier Insassen, zwei Pärchen, wurden vom Roten Kreuz erst versorgt. Sie wurden nicht ins Krankenhaus gebracht. Ein Alkotest verlief laut Polizei negativ.