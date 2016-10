Einbrecher wohnen und kochen in Wohnung

In Salzburg-Elsbethen sind Einbrecher während des Urlaubes einer 85-jährigen Pensionistin in das Haus eingebrochen. Die Täter nahmen sich Getränke und Lebensmittel. In der Küche wurde offensichtlich auch gekocht.

Die 85-jährige Salzburgerin war zwei Wochen im Urlaub. Während dieser Zeit wohnten die Einbrecher in dem Haus und kochten dort auch gelegentlich. Das meldete die Polizei. Die Täter brachen ein Fenster im Erdgeschoß auf und bedienten sich an Essens- und Getränkevorräten. Die Verdächtigen entwendeten auch einen Fernseher. Wie lange die Einbrecher in dem Haus gewohnt haben ist nicht bekannt.