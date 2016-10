Cannabis-Pflanzen auf Dachterrasse

In Salzburg-Gnigl haben Polizisten auf der Dachterrasse eines 39-jährigen Salzburgers vier jeweils rund einen Meter hohe Cannabispflanzen sichergestellt. Bereits im vergangenen Jahr wurden in der Wohnung des Beschuldigten mehrere Kilo Marihuana entdeckt.

Neben den vier Cannabispflanzen fanden die Beamten in der Wohnung des Verdächtigen auch ein halbes Kilogramm getrocknetes Marihuana, das bereits zum Verkauf verpackt war. Der Salzburger wurde bereits im Herbst des vergangenen Jahres angezeigt. Damals stellten Polizisten in der Wohnung des Verdächtigen rund sieben Kilogramm Marihuana sicher. Der Mann wurde am Montag neuerlich angezeigt.