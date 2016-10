Neue Narkosemethode an Landeskliniken

In den Salzburger Landeskliniken setzt man vermehrt ein patientenschonendes Narkoseverfahren ein. Die utraschallgestützte Regionalanästhesie betäubt nur jene Körperregion, die bei der Operation betroffen ist.

Das schonende Narkoseverfahren wird vor allem bei Schulter-, Hüft- und Knieoperationen eingesetzt. Bei diesen Eingriffen werden nur diese Körperregionen betäubt, der Patient selbst bleibt bei Bewusstsein. Die neue Narkosemethode soll jene Patienten beruhigen, die Angst vor Vollnarkosen haben.

Die Regionalanästhesie wird zum Beispiel bei einem Weichteiltumor in der Handfläche eingesetzt. In diesem Fall wird lediglich das Schmerzempfinden im Arm ausgeschaltet. Der Ultraschall wird eingesetzt, um das Betäubungsmittel in den entsprechenden Nerv zu spritzen. „Am Monitor sind die Nerven, die Gefäße und die Muskeln dann sehr gut sichtbar und dadurch weiß der Anästhesist ganz genau wo er das örtliche Betäubungsmittel platzieren soll. Das ist eine punktgenaue Landung“, erklärte Peter Gerner, Primar der Anästhesie.

ORF

Keine Schwellung mit Regionalanästhesie

Die Regionalanästhesie entspricht einer Lokalbetäubung. Für Chrirurgen bietet das neue Narkoseverfahren den Vorteil, dass dort, wo operiert wird, keine Schwellung auftritt. Die Vorbereitung der Narkoseform ist aufwänder als eine herkömmliche Narkose, doch die Patienten profitieren von der Lokalbetäubung. „Besonders für Patienten mit einem schwachen Herzen, für ältere Patienten oder Menschen, die nach einer Vollnarkose mit Übelkeit und Erbrechen zu kämpfen haben, ist diese neue Methode angenehmer“, sagte Gerner.

ORF

Patienten erholen sich rascher

Bei dem neuen Narkoseverfahren würden sich die Patienten auch wesentlich rascher erholen. Gleichzeitig verkürzt sich der Aufenthalt im Spital. „Andere Organe wie Herz, Kreislauf oder Lunge werden wenig beeinflusst, weil einfach wenig Narkosemittel verwendet werden kann“, sagte Anästhesist Jürgen Nawratil.

Durch die ultraschallgestützte Regionalanästhesie sind auch Eingriffe, die bisher durch eventuelle Nachteile einer Vollnarkose, wie zum Beispiel Verwirrtsein, möglich. Das betrifft vor allem Operationen bei älteren Patienten, bei denen ein Eingriff zu riskant gewesen wäre.