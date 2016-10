Wohnungsbrand: Bewohnerin verletzt, Katze tot

Bei einem Wohnungsbrand in Salzburg-Schallmoos ist am Montagmittag eine 27-Jährige schwer verletzt worden. Die Frau dürfte laut Polizei einen Holzofen beheizt haben. Plastikteile in unmittelbarer Nähe des Ofens sind dabei verschmort.

Die Katze der Bewohnerin ist wegen der starken Rauchentwicklung in der Wohnung verendet. Die 27-Jährige erlitt eine Rauchgasvergiftung und wurde vom Roten Kreuz ins Krankenhaus gebracht.

FMT