Verkehrschaos vor Schulen

Eltern fahren ihre Kinder zu oft mit dem Auto in die Schule. Die Folgen sind ein morgendliches Verkehrschaos vor den Schulgebäuden und eine Gefahr für die Kinder. Extra eingerichtete Haltezonen werden nur wenig angenommen.

Zu wenig Zeit und Sicherheitsbedenken, das sind die Hauptgründe, warum Eltern ihre Kinder mit dem Auto bis vor das Schulgebäude fahren. „Ich habe Angst, dass meinem Kind am Weg zur Schule etwas passiert und wir haben es in der Früh auch eilig“, sagte ein Vater am Montagmorgen.

In der Volksschule Taxham sei die Situation in der Früh mittlerweile schon gefährlich geworden. „Gerade hier in dem Halteverbotsbereich vor der Schule gibt es auch keine ausgewiesenen Gehsteige mehr und da wird es oft wirklich gefährlich, wenn ein Auto einparkt oder wegfährt. Die Kinder huschen bei den Autos vorbei, beim Rückwärtsfahren sieht man oft nichts. Ich habe Angst, dass es irgendwann wirklich zu einem Unfall mit einem Kind kommt“, sagte Sabine Roider, Direktorin der Volksschule Taxham.

ORF

Kuratorium fordert „Autos weg von Schulen“

Verkehrslösungen wie eigene Haltezonen, die nur wenige Gehminuten von der Schule entfernt sind, sind mittlerweile bei vielen Salzburger Schulen eingerichtet. Doch diese werden nur wenig angenommen und bringen nicht den erwarteten Erfolg. Das Kuratorium für Verkehrssicherheit fordert Autos von Schulen fernzuhalten. In Salzburg kämpfen nahezu alle Schulen mit diesem Problem, sagte Martin Pfanner vom Kuratorium für Verkehrssicherheit. „Kinder, Eltern und Lehrpersonen berichten uns immer wieder, dass sehr viele Beinahe-Unfälle passieren und diese wollen wir natürlich auch in Zukunft vermeiden“, sagte Pfanner.

ORF

Höher-Klassler begleiten Schulkinder

In einigen Schulen gibt es bereits die Lösung, dass ältere Schulkinder die Jüngeren auf dem Weg in die Schule und wieder nach Hause begleiten. Sicherheit im Straßenverkehr sei auch Übungssache, sagte Hannes Schwenter, Elternvertreter an der Volksschule Morzg. „Irgendwann müssen die Kinder alleine gehen und dann fehlt ihnen das Selbstvertrauen. Auf der Straße zu gehen heißt auch Selbstvertrauen zu entwickeln. Wenn die Eltern den Kindern den Weg zur Schule nicht zutrauen, dann nehmen sie ihnen dieses Selbstvertrauen“, kritisierte Schwentner.

Entgegen allen Aufrufen von Sicherheitsexperten bringen viele Eltern nach wie vor ihre Kinder mit dem Auto bis direkt vor den Schuleingang. Kuratorium und Schulleiter fordern autofreie Zonen vor den Schulgebäuden.

