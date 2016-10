Mutmaßlicher IS-Terrorist vor Gericht

In Salzburg steht ab Montag ein mutmaßlicher IS-Terrorist vor Gericht. Der Syrer soll in der Terrormiliz gedient haben, bevor er als Flüchtling nach Europa kam. Die Anklage gegen einen anderen Verdächtigen aus Marokko ist nun auch fertig.

Für den Staatsanwalt ist klar: Laut Anklage war der 22-jährige Syrer ein Wachmann im Reich des IS und an mehreren Orten in Syrien im Einsatz. Zumindest bis Jänner 2015 soll der Mann auch gekämpft haben. Dann ging er offenbar in die Türkei und schlug sich über illegale Einreise in der Ägäis nach Griechenland wenig später als Flüchtling bzw. Asylwerber über die „Balkanroute“ nach Europa und Salzburg durch.

Über „Balkanroute“ gekommen

In Salzburg wurden ihm seine eigenen Aussagen zum Verhängnis. In einem Flüchtlingsquartier soll er von seiner Zeit beim IS erzählt haben. Die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft werden laut Anklage durch Daten auf dem Mobiltelefon des 22-Jährigen und durch Einträge in sozialen Medien belegt.

Bis zu zehn Jahre Haft

Der Verdächtige dürfte entscheidende Punkte der Anklage abstreiten. Davon geht man bei Gericht aus. Klarheit wird aber erst der Prozess bringen, der Montag um 9.00 Uhr beginnt. Dem Beschuldigten drohen bis zu zehn Jahre Haft. In einem ähnlichen Fall ist schon im Sommer ein 28-jähriger Syrer zu zwei Jahren Haft verurteilt worden.

Anklage gegen Marokkaner fertig

Und eine Anklage liegt nun in Salzburger auch gegen einen 26-jährigen Asylwerber aus Marokko auf dem Tisch. Er soll laut Ermittlern Anschläge in Europa geplant haben und hatte wahrscheinlich in Verbindung mit den Massenmördern von Paris. Ein Prozesstermin steht noch nicht fest.

