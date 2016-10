Polizeifunk: Gestörter Kontakt nach Bayern

Zwischen Einsatzkräften in Bayern und Salzburg ist die Kommunikation seit dem Sommer schwieriger. Die Deutschen haben auf Digitalfunk umgestellt. Es gibt seither noch immer keine direkten Funkverbindungen. Wirkt sich das auf die Verbrecherjagd aus?

Flüchtet ein Straftäter über die österreichisch-deutsche Grenze, so darf die Polizei jeweils zwar auf das Staatsgebiet des Nachbarn nacheilen. Es gibt aber neuerdings dabei keine Funkverbindung mit der anderen Einsatzzentrale mehr. Der Kontakt wird dann über Mobiltelefone gehalten. Nachteil ist, dass andere Streifenbesatzungen in der Umgebung nicht mithören können.

APA/Harald Schneider

Digital-Vollausbau in Salzburg ab 2018

Technisch ist ein gemeinsamer Funkkontakt vorerst nicht mehr möglich. Die Polizei in Bayern und Deutschland hat ihren Funkverkehr im Sommer auf ein digitales System umgestellt, das auch nicht mehr von Unbefugten abgehört werden kann. In Salzburg gibt es Digitalfunk bis jetzt nur bei der Polizei in der Landeshauptstadt.

Noch mehr als ein Jahr Durststrecke

Ab 2018 soll dann im ganzen Land Salzburg digital gefunkt werden, sagt Werner Kampner von der polizeilichen Funkleitstelle: „Dabei wird dann auch wieder grenzüberschreitend direkt kommuniziert – auch bei Katastrophen und alpinen Unfällen.“ Für einen gemeinsamen Kanal auf dem Digitalfunk laufen derzeit die Verhandlungen zwischen Ministerien in Bayern, Deutschland und Österreich.

Links: