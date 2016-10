Autowerkstatt in Flammen

In Mattsee (Flachgau) hat in der Nacht auf Samstag ein Brand erheblichen Schaden in einer Autowerkstatt angerichtet. 70 Feuerwehrleute konnten das Feuer rasch löschen. Das Gebäude wurde schwer beschädigt.



Brandursache war laut Ermittlern eine chemische Reaktion von Substanzen aus alten Autobatterien. Kurz nach 22.00 Uhr bemerkte ein Anrainer die Flammen und alarmierte die Einsatzkräfte. 70 freiwillige Feuerwehrleute aus Mattsee und Obertrum rückten mit acht Fahrzeugen zum Brand an.

Bildergalerie:

zurück von weiter

Wegen der enormen Hitze barsten einige Fenster der Werkstätte, Flammen und Hitzestrahlung setzen auch die Verschalung des Dachstuhls in Brand.

Autos beschädigt

Durch Ruß und Rauch wurden auch in der Werkstatt abgestellte Autos beschädigt. Es gab keine Verletzten, und alle Hausbewohner konnten in Sicherheit gebracht werden. Der Sachschaden beträgt laut Experten der Feuerwehr mehrere zehntausend Euro.

Das Feuer begann im Lager für Altbatterien. Laut Ermittlern der Polizei war eine chemische Reaktion die Ursache. Experten des Landes Salzburg werden Montag für weitere Untersuchungen erwartet.

Nachteinsatz für Flachgauer Feuerwehren Durch den Brand in der Autowerkstatt entstand schwerer Sachschaden.

Link: