Van der Bellen auf Tour beim Gaisberg

Am Samstag ist Hofburg-Kandidat Alexander Van der Bellen auf Wahlkampftour in Salzburg unterwegs gewesen. Ex-Landeshauptfrau Gabi Burgstaller (SPÖ) lud ihn zu einer Wanderung auf den Höhenweg rund um den Gaisberg ein.

Dass der Weg in die Hofburg so lang und steil würde, damit hatte zu Beginn des Wahlkampfes keiner der Kandidaten gerechnet. Unterstützung bekam Alexander Van der Bellen am Samstag von - für viele - unerwarteter Seite.

ORF

„Entspannung im harten Wahlkampf“

Gabi Burgstaller, ehemals Chefin der Salzburger SPÖ und Ex-Landeshauptfrau, lud den Gebirgler aus Tirol zur Wanderung um den Gaisberg hoch über der Landeshauptstadt ein: „Im Stress des Wahlkampfes tut es einem zwischendurch gut, sich in der Natur zu bewegen. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Und da hat man auf dem Gaisberg jede Menge Gelegenheit dazu“, so Burgstaller.

Sie hofft auf Wahlsieg des Gastes

Nach dem Finanzskandal und der verlorenen Wahl von 2013 hat sich Burgstaller komplett aus der Politik zurückgezogen. Nun will sie für Van der Bellen politisch mobilisieren. Eine Rückkehr in die Politik für sich selbst schließt sie aus: „Ich hoffe sehr, dass er dann im Dezember als Bundespräsident feststeht.“

Kandidat weiter zuversichtlich

Trotz der mehr als sechs Monate Verzögerung der Hofburgwahl durch FPÖ-Anfechtung und Kleberdebakel, blickt der frühere Grünpolitiker Van der Bellen der neuerlichen Stichwahl zuversichtlich entgegen: „Ich habe ja schon einmal gewonnen. Und bei den Menschen draußen auf den Jahrmärkten, auf den Straßen, bei den Festen höre ich immer wieder: Wir haben gewonnen, und das lassen wir uns nicht nehmen.“

Müdigkeit lässt der Präsidentschaftskandidat auch in der Verlängerung des Wahlkampfes nicht aufkommen: „Ach, man gewöhnt sich dran. Es dauert halt noch ein paar Jahre. Aber im Ernst: Es geht mir gut, und ich bin sehr zuversichtlich.“

Eineinhalb Monate dauert der mögliche Weg zum höchsten Amt im Staat für beide Kandidaten noch. Ob Van der Bellens Körpereinsatz in Salzburg auch mit einem politischen Gipfelsieg belohnt wird, das zeigt sich am 4. Dezember.