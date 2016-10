15-jährigen Gewalttäter festgenommen

Wegen gefährlicher Drohung und Körperverletzung sitzt ein 15-jähriger Österreicher mit türkischen Wurzeln nun in der Justizanstalt in Puch (Tennengau). Er soll in Bischofshofen (Pongau) eine Schülergruppe attackiert haben.

Der Verdächtige ist laut Polizei mehrfach vorbestraft. Er soll am Freitag in einem Supermarkt eine Gruppe Jugendlicher - wörtlich - mit dem „Abstechen“ bedroht haben. Anschließend sollen er und zwei Freunde einen 15 Jahre alten Schüler geschlagen, getreten und dabei am Kopf verletzt haben.

U-Haft angeordnet

Die Polizei hat den 15-jährigen Hauptverdächtigen beim Bischofshofener Bahnhof aufgegriffen. Wegen seiner Vorstrafen ließ ihn die Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt bringen.