Bürmoos vermisst neuen Elternverein

Für die Pflichtschulen in Bürmoos (Flachgau) wird es im neuen Schuljahr keinen Elternverein geben. Das teilt Bürgermeister Peter Eder (SPÖ) mit. Er wundere sich, dass von Eltern dazu keinerlei Initiative komme.



Der bisherige Elternverein hatte sich im Sommer aufgelöst. Er könne sich die fehlenden Ambitionen nicht erklären, sagt Bürgermeister Eder.

Pädagogen stehen vor Rätsel

Weder in der Volksschule, noch in der Neuen Mittelschule sind entsprechende Schritte von Eltern absehbar. Auch die Lehrer an den Schulen stehen vor einem Rätsel. „Wahrscheinlich machen alle die Arbeit so gut, dass niemand mit zusätzlichen Wünschen an uns herantritt“, sagt Eder mit einem ironischen Unterton. Aber das könnten die Eltern der neu in die Schulen gekommen Kinder ja gar nicht wissen.

Schulpartnerschaft in Gefahr?

Die beiden Direktorinnen und er selbst seien an einer funktionierenden Schulpartnerschaft sehr interessiert, betont der Bürgermeister. Es gebe da genügend Themen zu besprechen - zum Beispiel die Nachmittagsbetreuung. Da werde man sich nun wahrscheinlich mit einer schlichten Umfrage begnügen müssen.

Sonderbares Schicksal des bisherigen Vereins

Der bisherige Elternverein hat sich im vergangenen Sommer aufgelöst. Dabei hatte ein Großteil der Mitglieder gar keine Kinder mehr in den Bürmooser Schulen. Sie hatten nur aus Solidarität mit verbliebenen Eltern dem Verein die Treue gehalten.