Handy-Delikte: Härtere Gangart mit Radarfotos

Salzburgs Polizei straft 20 Autofahrer pro Tag, weil sie mit dem Handy telefonieren, chatten, SMS schreiben etc. Bald sind es mehr. Ein neues Gesetz erlaubt auch Strafen jener, auf dem Radarfoto mit Mobiltelefon in der Hand zu sehen sind.

ORF

Seit 1. Juni ist neben dem Telefonieren auch das Tippen und Lesen auf dem Handy während der Fahrt verboten.

Dennoch sei die Ablenkung durch Smartphones am Steuer die Unfallursache Nummer 1, sagt Friedrich Schmidhuber, Leiter der Salzburger Verkehrspolizei: „Vor allem durch die große Verbreitung von Smartphones hat sich in den letzten Jahren der Schwerpunkt auf etwa 37 Prozent auf die Ablenkung verlagert. Das war früher nicht absehbar.“

Härtere Gangart mit Radarfotos

1.140 Unfälle waren im vergangenen Jahr die Folge solcher Ablenkungen der Fahrer. Die nun geplante Novelle der Straßenverkehrsordnung sieht vor, dass künftig die Anhalte Pflicht für Anzeigen oder Strafen wegfällt. Und auch Radarbilder dürfen dann als Beweis fürs Handytelefonieren genutzt werden.

Mehr Strafen auch für Gurtmuffel

Auch wer auf solchen Fotos als nicht angegurtet zu sehen ist, der wird bestraft: „Wir haben alle mobilen Radargeräte in Dienstfahrzeugen auch mit Front-Fotografie ausgestattet. Auch die Hälfte aller stationären Radargeräte sind bereits so umgerüstet. In Zukunft sollen das dann alle sein.“

