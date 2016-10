Umweltanwalt: „Hochsonnberg-Lifte sinnlos“

Die geplante Erweiterung des Skigebiets der Zeller Schmittenhöhe (Pinzgau) zum Hochsonnberg sei sinnlos, argumentiert die Landesumweltanwaltschaft. Sie legt ein neues Gutachten vor, wonach diese Abfahrten sehr rasch aper wären - trotz vieler Schneekanonen.

Die geplanten Pisten lägen zu niedrig und noch dazu auf einer Südseite - und damit voll in der Sonne. Bei den Schmittenhöhebahnen widerspricht man dieser Studie, die Experten aus Innsbruck erstellt haben.

Auf und Ab seit sechs Jahren

Das Verfahren um das Hochsonnberg-Projekt läuft seit mittlerweile sechs Jahren. Zwischen 70 und 80 Mio. Euro sollen investiert werden. Es geht aber kaum voran, weil Entscheidungen von Behörden die Realisierung immer wieder verzögern. Der Umweltsenat hat das Projekt schon vor mehreren Jahren abgelehnt. Die Betreiber haben aber erfolgreich gegen diese Ablehnung berufen.

„Die meiste Zeit im Winter aper“

Nun liegt das Verfahren beim Bundesverwaltungsgericht. Die Salzburger Landesumweltanwaltschaft nimmt an dem Verfahren nicht mehr aktiv teil. Dennoch hat Umweltanwalt Wolfgang Wiener nun ein Gutachten vorgelegt, wonach die geplanten Skiabfahrten die meiste Zeit über aper wären. Die Pisten liegen so ungünstig und voll nach Süden ausgerichtet, dass sogar Kunstschnee dort innerhalb kürzester Zeit wegschmelzen würde, heißt es in der Expertise aus Tirol.

Seilbahnmanager sehen Lage völlig anders

Bei den Schmittenhöhebahnen können Manager das nicht nachvollziehen. Alle meteorologischen Gutachten hätten gezeigt, dass Abfahrten bis ins Tal möglich sein werden, sagen sie. Die positiven Gutachten seien auch mehrfach geprüft worden. Betriebsausfälle wegen Schneemangels seien nicht befürchten.

Wann kommt gerichtliche Entscheidung?

Das Verfahren um die Hochsonnberg-Erschließung ist nun schon länger in der Warteschleife - seit fast einem Jahr. Eine Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts soll frühestens im kommenden Jahr 2017 fallen.