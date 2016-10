Kampf gegen Tod durch Diabetes

Salzburgs Gebietskrankenkasse will künftig noch intensiver über Zuckerkrankheit, die damit verbundene Lebensgefahr, Vorbeugung und Therapien informieren. Am Sonntag läuft eine Informationsveranstaltung für die Bevölkerung.

APA/Helmut Fohringer

Pro Stunde stirbt in Österreich ein Mensch an den Folgen von Diabetes. Laut Schätzungen der Salzburger Gebietskrankenkasse gibt es in Salzburg rund 17.000, die an Diabetes Typ 2 leiden. Übergewicht, Fettleibigkeit und Bewegungsmangel fördern die Entstehung. Bei nur einem Zehntel der Patienten ist die Krankheit genetisch bedingt.

800 Tote allein in Salzburg

Pro Jahr sterben in Salzburg ca. 800 Menschen an Diabetes. Folgen von schlechter oder nicht vorhandener Behandlung sind Herzinfarkte, Schlaganfälle, Amputationen von Gliedmaßen, Erblindung sowie Dialysepflicht wegen Nierenversagen.

Die Prognosen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sehen düster aus. 2030 dürften knapp eine Million Österreicher an Diabetes leiden. Umso wichtiger seien regelmäßige Blutabnahmen zur Kontrolle der Zuckerwerte, um rasch reagieren zu können.

Einladung ins Salzburg Congress

Sonntag findet dazu der Diabetikertag im Salzburg Congress statt. Besucher können dort Blutmessungen und Beratungsgespräche in Anspruch nehmen. Dazu gibt es Vorträge bei freiem Eintritt und ein buntes Rahmenprogramm.

Link: