Staugefahr durch Urlauberrückreise

Experten bei ÖAMTC und ARBÖ befürchten für das kommende Wochenende große Staus wegen des Rückreiseverkehrs deutscher und niederländischer Urlauber.

In fünf deutschen Bundesländern und in Teilen der Niederlande beginnen die Herbstferien. In vier deutschen Bundesländern - darunter das große und bevölkerungsreiche Niedersachsen - gehen die zweiwöchigen Herbstferien zu Ende. Entsprechend stark dürfte der Rückreiseverkehr aus dem Süden sein.

Teilsperre Tauerntunnel ab Samstagabend

Experten erwarten vor allem auf den Transitstrecken erhebliche Verzögerungen - besonders auf der Tauernautobahn, über den Felbertauern sowie das Kleine und Große Deutsche Eck. Zusätzlich wird am Samstag ab 19 Uhr der Tauerntunnel bei Eben (Pongau) in Fahrtrichtung Villach bis Sonntagfrüh um 7.00 Uhr gesperrt. Alle Autos werden über Obertauern und die B99 umgeleitet. Lkw müssen großräumig ausweichen - etwa über A9 und A1.