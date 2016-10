Heißes Weekend für Oldtimer-Fans

Viele Oldtimer sind dieses Wochenende auf der Classic Expo im Salzburger Messezentrum zum Verkauf ausgestellt. Und in Mattsee (Flachgau) hat sich Ernst Piech, Enkel von Ferdinand Porsche, mit seinen Traum vom eigenen Oldtimer-Museum verwirklicht.

Die Modelle in Mattsee funkeln wie neu. Sie sind zum Teil schon mehr als 100 Jahre alt, bestens gepflegt und erhalten. Jeder Oldtimer ist auf einen Wert zwischen einer halben und einer Million Euro versichert.

Einfache Reparaturen macht Chef selbst

Sammler Piech fährt seine Schmuckstücke nicht nur gerne aus: „Wenn was zum Reparieren ist, und es ist grad kein Mechaniker da, dann kann ich das Kerzenwechseln und solche Sachen schon noch.

Bildergalerie:

zurück von weiter

Unter all den wertvollen Automobilen findet sich ein Lohner Porsche MIXTE von 1901 - der direkte Nachfolger der Pferdekutschen, sagt Claus Spruzina, Präsident der Salzburger Notariatskammer und Oldtimer-Fan: „Diese fließenden Formen und diese Geräusche sind einfach wunderschön und fantastisch. Das lässt jedes Männerherz höherschlagen lassen.“

Muskeln nötig, keine Servolenkungen

Der Innenarchitekt Marcel Eberharter betont, das Lieblingsmodell bleibe sicher ein Traum: „Es geht so in die Richtung Porsche.“ Auch Chefredakteur Manfred Perterer von den Salzburger Nachrichten mag alte Autos: „Die sind aber anstrengend zu fahren. Damals gab es noch keine Servolenkungen wie heute. Also musste auch Muskelkraft vorhanden sein.“

Autohändler und Mechanikermeister Max Lampelmaier aus Mattsee sagt, er sei froh, die Oldtimer auch fahren zu dürfen: „Wir reparieren sie ja, und ich mache die Qualitätssicherung. Ich darf mit jedem Auto hier im Museum draußen auch fahren. Darauf bin ich sehr stolz.“

Kauft Piech bald den nächsten?

Vor 30 Jahren hat Ernst Piech das Fieber für Oldtimer gepackt: „Ich habe es immer noch, dass muss ich ehrlich sagen. Ich bin gespannt, was sich jetzt bei der kommenden Oldtimer-Messe in Salzburg abspielt.“ Ob es für Piech da nur beim Anschauen bleibt oder noch ein neues Modell zu seinen 40 Oldtimern dazukommt, das wird sich bald zeigen.