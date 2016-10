Immer mehr Trinkwasserkraftwerke

In Bad Hofgastein (Pongau) sind nun zwei neue Trinkwasserkraftwerke in Betrieb. Immer öfter werden bei Leitungssanierungen oder neuen Anlagen solche Maschinen eingebaut. Die Gesamtzahl im Land Salzburg hat sich in drei Jahren verdoppelt.

Trinkwasserkraftwerke schlagen zwei Fliegen mit einer Klappe: Saubere Wasserversorgung und Stromerzeugung in den Bergen. Meistens ist es Quellwasser, das oberhalb von alpinen Ortschaften entspringt. Die Höhenunterschiede von der Quellfassung über die Leitung bis ins Tal werden zusätzlich für die Energie genutzt.

ORF

Leistung: 80 und 6,4 Kilowatt

In Hofgastein wurde beim Hochbehälter Nord nun eine solche Anlage eingebaut, die größere mit einer Leistung von 40 Kilowatt (KW). Dieses Kleinkraftwerk liefert im Jahr eine Energie- bzw. Strommenge von 280.000 Kilowattstunden (KWh) für ca. 80 Haushalte. Im Ortsteil Gallwies wurde bei der Druckminderstation der Hofgasteiner Wasserversorgung eine wesentlich kleinere Turbine eingebaut. Leistung: 6,4 Kilowatt. Jahreserzeugung: 53.000 KWh (15 Haushalte).

Auch der Hofgasteiner Bürgermeister Friedrich Zettinig (ÖVP) ist ein Fan solcher Kleinkraftwerke: „Wenn wir eine neue Trinkwasserleitung bauen, dann ist es klar, dass wir auch beim Elektrizitätswerk anfragen, ob sie auch dabei sein wollen.“

Erste Anlage schon seit 1952

Kosten des neuen Projekts: knapp 400.000 Euro. Die Investition soll sich in rund zehn Jahren amortisiert haben. In Hofgastein gibt es schon seit 1952 ein Trinkwasserkraftwerk – beim Hochbehälter West. Leistung: 80 KW. Jahreserzeugung bzw. Strommenge: 660.000 KWh (ca. 190 Haushalte). Alle drei Anlagen im Trinkwassersystem zusammen liefern also Strom für ca. 300 Haushalte.

Lob vom Landesrat

Für das Land Salzburg sind die Trinkwasserkraftwerke ein wichtiger Beitrag für den Klimaschutz, sagt der zuständige Landesrat Josef Schwaiger (ÖVP): „Wir fördern diese Technik, weil sie sehr wirtschaftlich ist und Dauerstrom liefert.“ Im Bundesland Salzburg gibt es derzeit schon 27 Trinkwasserkraftwerke, allesamt kleinere und dezentrale Anlagen, die keine Landschaft verschandeln oder natürliche Gewässer beeinträchtigen.