Kind mitgenommen: Vater hat Sorgerecht

Im Fall eines fünfjährigen Mädchens, das am Donnerstag gegen den Willen der Mutter vom Vater aus Elsbethen (Flachgau) mitgenommen wurde, ist jetzt klar, dass der Mann auch das Sorgerecht hat. Allerdings läuft dagegen eine Klage.

Die Polizei hatte den 33-jährigen Tunesier am Donnerstag nach einer Großfahndung vorübergehend festgenommen, nachdem der Mann mit einem Begleiter des Kind in Elsbethen gegen den Widerstand der Mutter und ihrer Verwandten mitgenommen hatte. Der Fall hatte einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst - mehr dazu in Vater nahm Tochter mit: Polizeigroßeinsatz (salzburg.ORF.at; 13.10.2016)

Sorgerechtsverfahren in Frankreich läuft noch

Das Mädchen ist jetzt wieder zurück bei der 22-jährigen Mutter. Inzwischen steht aber fest, dass - nach französischem Recht - beide Eltern die Obsorge über die Fünfjährige. Es handelt sich also weder um eine Kindesentziehung noch um eine Entführung - soviel ist nach den ersten Ermittlungen der Polizei klar.

Die 22-jährige Mutter hatte jahrelang mit dem 33-Jährigen und der gemeinsamen Tocher in Frankreich gelebt. Vor wenigen Wochen war sie aber nach Österreich zurückgekehr, weil sie der Mann wiederholt bedroht und geschlagen haben soll. Zwar hat die junge Mutter in Frankreich bei Gericht beantragt, die alleinige Obsorge für ihre Tochter zugesprochen zu bekommen. Dieses Verfahren ist aber noch nicht entschieden. Diese Entscheidung müsse abgewartet werden, heißt es von den Behörden.

Vater wieder auf freiem Fuß

Der 33-Jährige ist nach der vorübergehenden Festnahme am Donnerstag jetzt wieder auf freiem Fuß. Er wurde wegen Körperverletzung angezeigt, weil er im Handgemenge bei der Abfahrt mit seiner Tochter einen Cousin der Mutter im Gesicht geschlagen haben soll. Der Fahrer des Autos, ein 26-jähriger Freund des Vaters, wurde außerdem wegen Nötigung angezeigt. Beide Männer leisteten bei der Festnahme durch die Polizei jedenfalls keinen Widerstand.