SPÖ-Chef Steidl pocht auf CETA-Ablehnung

Die Sozialdemokraten müssten das Handeslabkommen CETA zwischen der EU und Kanada verhindern, um ihre Glaubwürdigkeit nicht zu verspielen. Das betont der Salzburger SPÖ-Chef Walter Steidl. Er kritisiert das Abkommen.

Das Handelsabkommen CETA erhitzt seit Monaten die Gemüter: ÖVP, Wirtschaftskammer und Industriellenvereinigung halten das Abkommen für sinnvoll. Es erhöhe die Exportmöglichkeiten für heimische Betriebe und schaffe Arbeitsplätze, sagen die Unternehmervertreter.

ORF

Grüne, FPÖ, Gewerkschaften und SPÖ zeigen sich hingegen skeptisch bis ablehnend. Entscheidend ist, welche Meinung sich innerhalb der Bundeskanzlerpartei SPÖ durchsetzt. Zu diesem Thema tagt am Freitag das SPÖ-Bundesparteipräsidium. Salzburgs SPÖ-Chef Steidl gilt als einer der härtesten Kritiker von CETA. Wenn es der SPÖ nicht gelinge, das Abkommen in der derzeitigen Form zu verhindern, dann verspiele die Partei ihre Glaubwürdigkeit, sagt er.

„Schaden von der Bevölkerung abwenden“

„Die (in CETA vereinbarten) privaten Schiedsgerichte würden unseren Rechtsstaat aushebeln“, betont Steidl. „Das heißt: Unternehmen haben alle Macht, um Staaten zu klagen und zu ihrem Geld zu kommen. Aber Konsumenten und Arbeitnehmer haben überhaupt keine Regelungen in diesem Handelsabkommen, was ihren Rechtsstatus betrifft. Es geht letztendlich darum, auch Schaden von der Bevölkerung abzuwenden, das ist ja auch unser politischer Auftrag.“

Wenn die Sozialdemokratie nicht klar Flagge gegen CETA zeige, sei das „kein gutes Signal“, ergänzt Steidl. „Das ist ein Lostag für die sozialdemokratische Bewegung in Österreich und Europa, aber auch für die europäische Bevölkerung insgesamt.“

