Obus-Kollision mit Fahrrad: Mehrere Verletzte

Bei der Kollision eines Obusses mit einem Fahrrad in der Stadt Salzburg sind Donnerstagmittag mehrere Personen verletzt worden: Der Bus musste eine Notbremsung machen, was die Fahrgäste durcheinanderwarf.

Der Unfall passierte auf der dicht befahrenen Kreuzung St.-Julien-Straße/Haunspergstraße. Der Obus wollte links abbiegen, gleichzeitig fuhr ein Radfahrer offensichtlich bei Rotlicht über die Kreuzung. Als ihn der Obusfahrer sah, machte er eine Vollbremsung. Trotz stießen Bus und Rad zusammen. Doch als die Busfahrer ausstieg, um nach dem Gestürzten zu sehen, stieg dieser wieder aufs Rad und fuhr einfach davon. Ob der Radler verletzt wurde, ist unbekannt.

Fahrgast gegen Scheibe geschleudert

Durch die Vollbremsung wurde ein Fahrgast so heftig gegen die Heckscheibe geschleudert, dass das Glas brach. Dabei fiel der Mann auch gegen zwei Frauen, die an Arm, Schultern und in der Bauchgegend verletzt wurden. Ob der Fahrgast dabei ebenfalls Verletzungen davontrug, ließ sich aber nicht mehr eruieren - denn auch er nahm nach dem Unfall reißaus.