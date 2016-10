Postbus gerammt: Mehrere Verletzte

Donnerstagvormittag sind in Uttendorf (Pinzgau) ein Pkw und ein Postbus frontal zusammengestoßen. Die Pkw-Fahrerin wurde schwer verletzt. Auch einige Insassen des Busses erlitten Verletzungen und wurden ins Spital gebracht.

Der Postbus war im Ersatzverkehr für die wegen Gleisarbeiten gesperrte Pinzgauer Lokalbahn mit einem Dutzend Fahrgästen unterwegs. Gegen 10.30 Uhr prallte beim Uttendorfer Badesee der Wagen einer Pensionistin frontal gegen den Bus.

„Pkw auf linke Straßenseite gekommen“

Der Uttendorfer Feuerwehrmann Franz Fritzenwanger ist auch Pinzgauer Bezirksfeuerwehrkommandant. Er war einer der ersten Helfer an der Unfallstelle: „So wie die Autos gestanden sind, kann man das so sagen: Der Pkw ist auf die linke Seite gekommen und frontal in den Postbus gefahren. Die Pkw-Fahrerin war schwerer verletzt, konnte aber rasch versorgt werden. Im Bus ist eine Person auf dem Boden gesessen und hat über große Schmerzen geklagt. Andere Fahrgäste haben Nackenschmerzen wegen der Wucht des Aufpralls.“

Polizei ermittelt noch genaue Ursache

Die Pensionistin, die das mutmaßliche Unfallauto lenkte, wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Schwarzach (Pongau) geflogen. Drei Insassen des Busses wurden mit Rettungsautos ins Spital gebracht. Warum die Frau mit ihrem Wagen auf die Gegenfahrbahn geriet, das muss die Polizei noch klären.

