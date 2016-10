Parken beim Messegelände gegen Megastau?

Die ÖVP in der Stadt Salzburg will den Parkplatz beim Messezentrum gratis für Pendler anbieten. Voraussetzung soll der Kauf einer Jahreskarte für Öffis sein. Fast kein Tag vergeht mehr ohne Megastaus auf den Straßen in und um die Stadt Salzburg.

Das Messezentrum hat rund 3.600 Parkplätze. Diese stehen in messefreien Zeiten und während der Arbeitswoche meistens leer. ÖVP-Klubobmann Christoph Fuchs will die Flächen nutzen, um mehr Pendler zum Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel zu bewegen. Dieser Plan müsste schnell umgesetzt werden, fordert Fuchs.

Landesrat dafür - mit Seitenhieb

Die Verkehrsabteilung des Landes Salzburg plant für die kommenden Jahre bis zu 1.800 Park-Ride-Stellplätze an Bahnhöfen und Bushaltestellen im Umland der Stadt. Der zuständige Landesrat Hans Mayr (SBG) unterstützt die Forderung der städtischen ÖVP - mit einem Seitenhieb. Er habe schon im Februar genau diese Idee mit der Messe gehabt. Damals sei die Stadtpolitik aber noch dagegen gewesen. Deren neue Bereitschaft sei positiv, so Mayr. Er würde auch Geld dafür bereitstellen.

Auch Bürgermeister Schaden dafür

Die genauen Kosten sind noch nicht bekannt. Klar ist für Politiker, dass der Betreiber des Parkplatzes eine Entschädigung bekommen müsse. Das sieht auch der Salzburger Bürgermeister Heinz Schaden (SPÖ) so. Er betont, dass das Land zahlen solle. Die Stadt würde im Gegenzug die Buslinie 8 in der Bessarabierstraße elektrifizieren und so die Anbindung vom Messegelände in die Stadt verbessern.

