Widerstand gegen Asylheim beim Bahnhof

Anrainer des vom Land Salzburg geplanten Asylheims beim Hauptbahnhof wehren sich gegen die Pläne. Ihr Stadtteil sei schon jetzt sozialer Brennpunkt und stark belastet. Die Stimmung bei einer Bürgerinformation war aufgeheizt.

Diese Veranstaltung für Anrainer in der Elisabethvorstadt fand Mittwochabend statt. Obwohl es im Land Salzburg derzeit rund 400 freie Plätze für Asylwerber gibt, soll Anfang Dezember das neue Wohnheim in der Elisabethstraße für 75 Asylwerber zur Verfügung stehen. Schon im Jahr 2014, als immer mehr noch vor der großen Asylkrise ins Land kamen, boten die ÖBB ihre frühere Kantine dem Land als mögliches Quartier an. Nun laufen längst die Verträge mit dem Samariterbund als Betreiber. Die notwendigen Sanierungen und Umbauten wurden durchgeführt.

„Probleme unter den Tisch gekehrt“

Viele Anrainer überzeugen die Argumente der Landesregierung nicht. Eine Salzburgerin betont, Bewohner des Bahnhofsviertels lehnen das Projekt vehement ab: „Man kann nicht einfach über die Bevölkerung drüberfahren. Das geht nicht.“ Ein junger Mann will wissen, wie man überhaupt auf die Idee komme, ein zusätzliches Heim in der Elisabethvorstadt einzurichten: „Da gibt es seit zwei Jahren schon massive Probleme. Es ist eine Gemeinheit, dass das unter den Tisch gekehrt wird.“

FMT Pictures

Landesregierung verweist auf Verträge

Das Quartier sei notwendig, weil Verträge mit anderen Asylheimen in der Stadt Salzburg auslaufen, und das Land müsse jederzeit innerhalb kurzer Zeit genügend Plätze bereitstellen können. So argumentieren die für das Asylwesen zuständige Landesrätin Martina Berthold (Grüne) und die Sozialabteilung des Landes.

Auch die SPÖ-Fraktion in der Salzburger Stadtpolitik wehrt sich seit Monaten gegen die Pläne.

Links: