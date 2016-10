Neuschnee überraschte Autofahrer

Der Neuschnee hat in der Nacht auf Mittwoch im Pongau und Pinzgau zahlreiche Autofahrer überrascht. Denn in den Gebirgsgauen sind noch viele mit Sommerreifen unterwegs.

Egal, ob in Obertauern (Pongau/Lungau), am Dientner oder am Filzensattel (beide Pinzgau) - auf vielen Pässen im Bundesland sind die Wiesen seit Dienstagabend schneebedeckt. Die Polizei meldete zwar noch keine schneebedingten Unfälle. Doch auf der Katschberg Bundesstraße (B99) über den Radstädter Tauern war die Fahrbahn bis Mittwochvormittag auf der Passhöhe in Obertauern teilweise mit Schneematsch bedeckt.

Sport Gloria Obertauern

Sperren auf der B164 Dienstagabend

Noch am Dienstagabend musste die Hochkönig Bundesstraße (B164) wegen des Schneefalls gesperrt werden. Zwischen dem Dientner Sattel und dem Filzensattel blieben auf der schneeglatten Straße mehrere Lastwagen hängen. Zudem rutschten Autos ineinander.

Verkehrsclubs empfehlen deshalb, schon jetzt von Sommer- auf Winterreifen umzustecken, weil die Tageshöchsttemperaturen unter sieben Grad liegen. Die gesetzliche Winterreifenpflicht gilt erst ab 1. November. Noch können Autoversicherungen also nicht aussteigen, wenn ein wetterbedingter Verkehrsunfall passiert und am Auto noch Sommerreifen montiert sind.

