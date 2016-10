Pensionistin beraubt und unsittlich berührt

Wie erst jetzt bekannt wurde, fahndet die Polizei in Zell am See (Pinzgau) seit einer Woche nach einem Handtaschenräuber. Ein unbekannter Mann soll eine 62-Jährige unsittlich berührt haben.

Der Unbekannte habe sie am Abend des 2. Oktobers in der Porsche-Allee angesprochen, sagte die Pensionistin der Polizei. Bei der anschließenden Auseinandersetzung habe sie der Schwarzafrikaner unsittlich am Körper berührt und ihr die Handtasche geraubt. Die Frau blieb bei dem Überfall unverletzt.

Täter war zwischen 30 und 40 Jahren alt

Laut dem Opfer war der Täter zwischen 30 und 40 Jahren alt, hatte kurzes, gekräuseltes Haar und sprach gutes Deutsch. Beim Überfall trug er eine schwarze Lederjacke mit auffälligen schwarzen „Fäden“ an den Schultern. Die Polizei Zell am See sucht nun nach dem Täter und bittet um Hinweise.