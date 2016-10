Weltkriegsgranate hinter Burgmauer gefunden

Bei der Festung Hohenwerfen (Pongau) hat ein Mitarbeiter der Burg am Dienstag eine Granate aus dem Ersten Weltkrieg gefunden. Das Kriegsrelikt lag direkt hinter der Burgmauer.

Der Mitarbeiter hatte die Granate in der Früh entdeckt und alarmierte die Polizei gegen 8.30 Uhr. Beamte des Entminungsdienstes rückten an und sahen sich die Granate genau an. Das Kriegsrelikt hatte keinen Zünder mehr. Der Entminungsdienst nahm die Granate mit und wird sie jetzt entsorgen. Für Menschen bestand laut Polizei zu keinem Zeitpunkt Gefahr.

