Literaturhaus Salzburg feiert 25 Jahre

Das Salzburger Literaturhaus war das zweite in Österreich, das 1991 gegründet wurde. Dieses 25-Jahr-Jubiläum wird am kommenden Wochenende gefeiert. Dabei wird auch über Vergangenheit und Zukunft nachgedacht.

H.C. Artmann und Ernst Jandl sind zwei der unzähligen Autoren, die in den letzten 25 Jahren im Literaturhaus Salzburg zu Gast waren. Lesungen sind mittlerweile allerdings nur noch ein Teil des Programms, sagt Literaturhaus-Leiter Tomas Friedmann: „Viele, die heute kommen, sind nicht nur Leserinnen und Leser - sondern die wollen einen funktionierenden Abend haben, eine funktionierende Veranstaltung.“

Wildbild

Schreibe-Coaching für Jugendliche

Literaturvermittlung richtet sich sowohl ans Publikum als auch an Autoren und Autorinnen. Bei Kindern und Jugendlichen sie das nicht klar zu trennen, betont Peter Fuschelberger, der das „Junge Literaturhaus“ gestaltet: „Es gibt einfach zwischen acht und 18 Jahren viele junge Menschen, die gerne schreiben und die gerne ein Coaching, eine Förderung, eine Begleitung hätten.“ Fuschelberger macht Programm nicht nur auf Deutsch: „Wir haben schon vor zehn Jahren begonnen, für die Kinder internationale Autorinnen und Autoren einzuladen. Nicht immer war die Sprache bei den Veranstaltungen Deutsch - wir haben Englisch, Finnisch, Niederländisch auch mit den Kindern gemacht.“

Außer dem Verein Literaturhaus sind in dem Gebäude an der Strubergasse in Salzburg-Lehen noch weitere Veranstalter untergebracht: So fördert etwa ‚Erostepost‘ Autoren und Autorinnen in den Anfangsjahren. Die ‚Salzburger Autorengruppe‘ befasst sich auch mit Berufsfragen. Die ‚Leselampe‘ gibt die Zeitschrift „Salz“ heraus und lädt zum Literarischen Quartett.

Fest am Freitag und Samstag

Für die Feier zum Jubiläum am Freitag und Samstag machen alle Gruppen gemeinsam Programm, so Tomas Friedmann: „Es ist ein Sprachfest mit einer Autorin aus der Schweiz - Heike Fiedler. Dazu kommen Michael Lenz, der nur mit dem Mikrofon, seiner Stimme, seinen Texten und seiner Sprache arbeitet, Bodo Hell und die beiden Salzburger Musiker Fritz Moßhammer und Peter Angerer.“

Das Programm zum Jubiläum des Literaturhauses beginnt am Freitag um 19.30 Uhr und am Samstag um 14.00 Uhr, der Eintritt ist frei.

