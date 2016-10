FPS-Schmittner kritisiert Krankenschein-Regelung

FPS-Bundesrat Dietmar Schmittner kritisiert die Regelung, wonach ein praktischer Arzt pro Quartal nur 1.044 Krankenscheine voll bezahlt bekommt. Diese Begrenzung gehöre beseitigt, verlangt Schmittner.

In einem Brief an Gesundheitsministerin Sabine Oberhauser fordert Schmittner nun, dass die Regelung aufgehoben wird. Es sei schon vom Gleichheitsgrundsatz her nicht einzusehen, dass die Hausärzte ab dem 1.045. Krankenschein nur noch 25 Prozent des Tarifs erhalten. Außerdem sieht Schmittner die Versorgung der Bevölkerung gefährdet.

