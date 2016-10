Tresorknacker auf frischer Tat ertappt

Im Pinzgau hat die Polizei in der Nacht auf 1. Oktober vier Männer beim Aufbrechen eines am Abend zuvor gestohlenen Tresors auf frischer Tat ertappt. Drei von ihnen wurden festgenommen, der vierte stellte sich am Montag der Polizei.

Der Einbruch in eine Firma am Samstag nach Mitternacht löste eine Polizeiaktion aus. Ein aufmerksamer Anrainer hatte vier Männer beobachtet, die in einem Auto flüchteten. Er gab den Polizisten den entscheidenden Hinweis. Kurze Zeit später stellten die Beamten drei Männer, die auf einer Forststraße gerade dabei waren, einen Tresor aufzubrechen.

Polizei

Einen der mutmaßlichen Einbrecher, einen 19-jährigen Türken, nahmen die Beamten an Ort und Stelle fest. Den drei anderen gelang die Flucht. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf und konnten eineinhalb Stunden später zwei von ihnen, 21 und 23 Jahre alte Einheimische, im Ortszentrum von Saalfelden (Pinzgau) später festnehmen. Montagabend stellte sich der vierte Mann.

Tresor bei Dämmerungseinbruch gestohlen

Bei der Vernehmung gaben die mutmaßlichen Einbrecher zu, in der Firma Werkzeug gestohlen zu haben, um den Tresor aufbrechen zu können. Der Geldschrank stammt aus einem Einbruch in ein Wohnhaus in Saalfelden tags zuvor. Nach Angaben der Polizei enthält er einen fünfstelligen Geldbetrag. die mutmaßlichen Einbrecher sitzen mittlerweile in Zellen in der Justizanstalt Salzburg in Puch-Urstein (Tennengau).

Links: