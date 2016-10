Bei L17-Fahrt beinahe 40 km/h zu schnell

Ein 18-jähriger Führerscheinbewerber ist am Sonntag bei einer L17-Ausbildungsfahrt mit seiner Mutter viel zu schnell erwischt worden. Er wurde in einer Tempo-80-Zone mit 116 Stundenkilometern gemessen.

Der junge Einheimische war Sonntagnachmittag auf der Wagrainer Bundesstraße (B163) von Flachau in Richtung Wagrain unterwegs. Am Beifahrersitz des Autos saß seine 56-jährigen Mutter als Begleitperson. Dabei raste der 18-Jährige in die Tempokontrolle der Polizei - und die stellte die massive Überschreitung des Limits fest.

Mutter und Sohn bekommen Anzeigen

Die Polizisten hielten das Fahrzeug an. Mutter und Sohn werden jetzt bei der Bezirkshauptmannschaft St. Johann im Pongau angezeigt - die Mutter wegen Verletzung ihrer Pflichten als Begleitperson und wegen Mängeln bei der L17-Kennzeichnung. Der 18-Jährige bekommt eine Anzeige wegen der Geschwindigkeitsüberschreitung. Zudem wird er sich auch beim Führerschein auf einige Schwierigkeiten einstellen dürfen, so die Polizei.

