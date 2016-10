Großeinsatz wegen Dachstuhlbrandes

Ein Dachstuhlbrand in einem Firmengebäude in Neumarkt am Wallersee (Flachgau) hat in der Nacht auf Montag zu einem Feuerwehr-Großeinsatz geführt: 95 Mann konnten verhindern, dass das gesamte Haus Feuer fing.

Der Brand brach kurz vor Mitternacht in der Dachwohnung des dreigeschoßigen Firmengebäudes im Gewerbegebiet Pfongau aus. Ein Hitzestau bei einem von einem Kachelofen befeuerten Kamin dürfte laut Polizei die Ursache gewesen sein.

FMT Pictures

Vollbrand verhindert, trotzdem erhebliche Schäden

Die Flammen griffen auf die Dachkonstruktion über. 95 Mann der Feuerwehren Neumarkt und Seekirchen rückten aus, um den Brand zu bekämpfen. Sie konnten das Dach von außen öffnen, die Flammen in der Zwischendecke unter Kontrolle bringen und schließlich komplett löschen. So verhinderten die Einsatzkräfte einen Vollbrand des Gebäudes.

Die Schäden sind trotzdem erheblich: Die Dachkonstruktion und die Dachwohnung wurden durch die Flammen massiv in Mitleidenschaft gezogen. Auch die Büros im ersten Stock und Erdgeschoß des Gebäudes wurden durch das Löschwasser beschädigt. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand.