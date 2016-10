Suche auf Wiesbachhorn geht weiter

Am Großen Wiesbachhorn im Pinzgau geht die Suche nach dem vermissten Bergsteiger aus Wien am Sonntag weiter. Die Einsatzkräfte hoffen, dass sich der Nebel im Hochgebirge verzieht und sie dann per Hubschrauber das Gebiet absuchen können.

Gerald Lehner

Am vergangenen Montag hatte die Familie des 34-jährigen Bergsteigers zum letzten Mal ein Lebenszeichen von dem Mann erhalten. Er war alleine auf dem Weg zum Gipfel des des 3.564 Meter hohen Wiesbachhorns und wollte die Nacht im Biwak auf dem Berg verbringen.

Hubschraubereinsatz am Sonntag

Seit dem ist der Wiener verschwunden. Am Donnerstag alarmierte die Freundin des erfahrenen Bergsteigers schließlich die Einsatzkräfte. Alpinpolizei und die Bergrettung Fusch suchen seitdem nach dem Vermissten - bisher erfolglos.

Nun hoffen die Retter auf besseres Wetter und einen Hubschraubereinsatz am Sonntag, um so nach dem 34-Jährigen suchen zu können. Das war bisher wegen des Schlechtwetters nämlich nicht möglich. Zusätzlich liefert ein Bewegungsprofil, das über das Handy des Mannes vom Mobilfunkbetreiber erstellt werden konnte, wichtige Anhaltspunkte für die Suche.

Link: