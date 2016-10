Fliegerbombe in Garten entdeckt

In Freilassing (Bayern) ist am Freitag bei Grabungsarbeiten eine Fliegerbombe entdeckt worden. Das Relikt aus dem zweiten Weltkrieg wird jetzt am Vormittag entschärft. Das Gebiet rund um den Fundort wurde großräumig evakuiert. Auch der Flugverkehr am Salzburg Airport ist eingeschränkt.

Freitagnachmittag ist die 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe bei privaten Grabungsarbeiten in einem Garten in Freilassing gefunden worden. In einem Umkreis von 500 Metern rund um den Fundort wurde Samstagfrüh damit begonnen alle Häuser zu evakuiert und Straßen zu gesperrt.

Polizei Bayern

Fundort genau in Einflugschneise

Sobald die Evakuierung abgeschlossen ist, werden die Sprengstoffexperten aus München mit der Entschärfung des Kriegsreliktes beginnen. Ab dann wird auch der gesamte Luftraum über der Fundstelle gesperrt sein.

Da sich diese genau in der Einflugschneise-Nord des Salzburger Flughafen befindet, wird es in der Zeit der Entschärfungsarbeiten auch keine Starts und Landungen am Salzburg Airport in Richtung Norden über Freilassing geben, sagt Flughafensprecher Alexander Klaus.

Wie lange die Sperren und Arbeiten dauern werden, ist derzeit noch unklar. In Freilassing geht man im Moment davon aus, dass die Bombe bis zum Nachmittag entschärft ist.