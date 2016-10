Sechs Einbrüche in 48 Stunden

Seit Mittwoch haben unbekannte Täter ein halbes Dutzend Einbrüche verübt. Betroffen waren alle Gaue, auch die Stadt Salzburg. Die Beute war bei allen Einbrüchen eher gering. Konkrete Spuren zu den Tätern gibt es nicht.

Das Ziel der Einbrecher war unterschiedlich: Autos, Bauernhöfe, Ein- und Mehrfamilienhäuser, mitten in der Stadt oder fernab von Siedlungen. Ein Muster der zahlreichen Einbrüche in den vergangenen 48 Stunden ist nicht zu erkennen. In Anthering (Flachgau) drängten Einbrecher in eine ebenerdig gelegene Wohnung, durchwühlten die Kästen und beschädigten die Türen. Mit dem Ergebnis waren die Täter offenbar nicht zufrieden, sie flüchteten ohne Beute.

In Gasthaus, Wohnhaus, Autos eingebrochen

In Maria Alm (Pinzgau) brachen unbekannte Täter in eine Gastwirtschaft ein und stahlen eine Geldbörse mit 700 Euro Bargeld. Im Salzburger Stadtteil Aigen stiegen Einbrecher in ein Wohnhaus ein. In den Stadtteilen Gnigl und Lehen brachen Täter zwei Autos auf. Der jeweilige Schaden stand am Freitag noch nicht fest.

Eine Beute im Wert von mehreren hundert Euro erzielten Einbrecher schließlich im Lungau: in Keusching, südlich von Tamsweg drangen die Unbekannten ins Wirtschaftsgebäude eines Bauernhofes. Die Täter stahlen mehrere Elektrogeräte und drei Motorsägen.

Keine Hinweise auf Täter

In keinem der genannten Fälle gab es am Freitag konkrete Spuren oder Hinweise auf den oder die Täter.