Verkehrschaos: Neue Busspuren als Lösung?

Nachdem in der Stadt Salzburg in den vergangenen Wochen mehrmahls ein Verkehrschaos mit totalem Stillstand geherrscht hat, kündigt Bürgermeister Heinz Schaden (SPÖ) neue Busspuren an. Unter anderem in der Innsbrucker Bundesstraße.

Der Supergau am Montag: Deutschland feiert den Tag der deutschen Einheit. Deutsche Einkaufstouristen legen den Verkehr in der Stadt Salzburg lahm. Im Abendverkehr stehen sämtliche Hauptverkehrsrouten in der Innenstadt.

Mittwoch: Ein Zehn-Kilometer-Stau im Frühverkehr auf der Westautobahn (A1). Ein Blechschadenunfall mit fünf beteiligten Autos löste Mittwochfrüh im Frühverkehr in der Stadt Salzburg ein Verkehrschaos aus: auch das Umland „stand“.

Mehr Busspuren als Lösung für Verkehrsproblem?

Bürgermeister Heinz Schaden reagiert jetzt mit dem Vorschlag die Busspuren in der Stadt auszubauen, zum Beispiel an der Innsbrucker Bundessstraße. Der öffentliche Verkehr solle mehr Platz bekommen. Eine große Lösung mit einer Regionalstadtbahn lehnt Schaden weiter ab. Das Risiko mit Kosten von einer Milliarde Euro, wovon Stadt und Land Salzburg die Hälfte bezahlen müssten, sei zu hoch, sagte Salzburgs Bürgermeister.

